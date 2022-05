Das wünschen sich Magdeburger von einer Polizeistreife im Stadtteil Olvenstedt

Einbrüche, Autodiebstahl, Raser - in Magdeburg hat die Polizei viel zu tun. Im Stadtteil Alt-Olvenstedt gibt es konkrete Wünsche von Bewohnern an die Beamten.

Magdeburg - Der stadtweit in den vergangenen Wochen häufig festzustellende Diebstahl von Katalysatoren ist in Alt-Olvenstedt anders als in anderen Stadtteilen von Magdeburg kein Schwerpunkt – die Polizei ist dennoch im ehemaligen Bördedorf präsent.

Das sagten die Revierbereichsbeamten Uwe Heilmann und Kai Neubauer. Beide sind für den Westen der Landeshauptstadt zuständig und hier auf Streife unterwegs. Auch in Alt-Olvenstedt. Und zwar tagsüber. „Einbrecher sind nicht mehr vorwiegend nachts aktiv, darauf haben wir uns eingestellt“, so Uwe Heilmann während eines öffentlichen Austauschs der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Alt-Olvenstedt, bei dem es auch um das Thema „Sicherheit“ ging.

Kai Neubauer (links) und Uwe Heilmann sind als Revierbereichsbeamte im Westen von Magdeburg im Einsatz und dabei auch im Stadtteil Alt-Olvenstedt unterwegs. Foto: Tom Wunderlich

Bei der Sitzung wurde es konkret von Bewohnern angesprochen. Sie wiesen unter anderem darauf hin, dass der landwirtschaftliche Weg zwischen Alt-Olvenstedt und Schnarsleben zum einen von Autofahrern missbräuchlich genutzt wird und zum anderen Raser für Gefahr sorgen würden. Die Beamten seien in der Vergangenheit gezielt vor Ort gewesen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Dies soll nun bei Streifenfahrten wiederholt werden, wie es von der Polizei hieß.