Valentinstag in Magdeburg Date-Tipps der Volksstimme-Redaktion: Von Paar-Romantik bis Flirt im Fitnessstudio
Der Valentinstag, der am 14. Februar gefeiert wird, kann in Magdeburg ganz vielseitig verbracht werden. Reporter und Volontärinnen der Volksstimme-Lokalredaktion plaudern aus, wie sie diesen Tag verbringen oder welchen Tipp sie haben.
12.02.2026, 17:45
Magdeburg. - Die einen mögen es klassisch und romantisch, andere zelebrieren ihr Single-Dasein und wieder andere ignorieren den 14. Februar einfach. Manche erleben schon den 30. Valentinstag in ihrer Partnerschaft, andere feiern zum ersten Mal mit ihrer neuen Liebe. Die Magdeburger Lokalredaktion der Volksstimme verrät, wie sie am liebsten diesen Tag verbringt und welche Tipps sie für Paare hat.