Ein älteres Ehepaar aus der Vorharz-Gemeinde Rodersdorf schlägt Alarm: Ganz offensichtlich haben bislang Unbekannte mit einer scharfen Waffe auf ihre Katze geschossen und dem Tier dabei schwerste Verletzungen zugefügt.

Katze "Uschi" aus Rodersdorf (Harzkreis): Das Tier wurde von bislang Unbekannten angeschossen und erlitt einen Kopfdurchschuss.

Rodersdorf. - Marlies und Norbert Michael aus dem Vorharzer Dörfchen Rodersdorf (Harzkreis) wirken zufrieden mit ihrem Leben. Katze „Uschi“, die ihnen vor Jahren zugelaufen sei, mache ihr Glück perfekt, berichten die beiden 71-Jährigen. Um „Uschi“ haben sich allerdings zuletzt Dramen abgespielt. Die drei Jahre alte Katze wurde angeschossen. „Es ist ein Wunder, dass sie noch lebt“, so Norbert Michael.