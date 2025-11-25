Zum 19. Mal wird in Magdeburg-Rothensee ein Stadtteilweihnachtsmarkt veranstaltet. Was die Besucher erwartet und warum die Adventszeit dieses Jahr noch heller erstrahlt.

Die Lichterzeit in Magdeburg-Rothensee wird zum Stadtteilweihnachtsmarkt 2025 erweitert.

Magdeburg. - Neben dem großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt gibt es auch in den Magdeburger Stadtteilen seit vielen Jahren eigene Veranstaltungen in der Adventszeit. So wird auch in Rothensee in diesem Jahr bereits zum 19. Mal zum Weihnachtsmarkt eingeladen.