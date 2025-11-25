Kostenlose Angebote für Kinder Stadtteilweihnachtsmarkt in Magdeburg leuchtet 2025 noch heller
Zum 19. Mal wird in Magdeburg-Rothensee ein Stadtteilweihnachtsmarkt veranstaltet. Was die Besucher erwartet und warum die Adventszeit dieses Jahr noch heller erstrahlt.
25.11.2025, 06:30
Magdeburg. - Neben dem großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt gibt es auch in den Magdeburger Stadtteilen seit vielen Jahren eigene Veranstaltungen in der Adventszeit. So wird auch in Rothensee in diesem Jahr bereits zum 19. Mal zum Weihnachtsmarkt eingeladen.