Verkehr Debatte über dritte Elbquerung in Magdeburg gewinnt an Fahrt

Ein neuer Brückenschlag über die Elbe im Südosten von Magdeburg ist seit Jahrzehnten in der Diskussion. Die ersten Pläne reichen bis in die 1920er Jahre zurück. Die CDU fordert jetzt Nägel mit Köpfen für einen weiteren Brückenbau in der Landeshauptstadt.