Die Gartencenter-Kette Dehner baut in Magdeburg einen weiteren Markt. Die Arbeiten sind bereits fortgeschritten. Nun steht auch der Eröffnungstermin fest.

Einkaufen am Florapark

Neben dem Einkaufszentrum Florapark in Magdeburg entsteht ein Dehner-Gartenfachmarkt.

Magdeburg - Die Arbeiten für das erste Dehner-Gartencenter in Magdeburg sind bereits weit fortgeschritten. In direkter Nachbarschaft zum Einkaufszentrum Florapark steht schon der eigentliche Fachmarkt und auch der Parkplatz nimmt Gestalt an.

Nun ist auch bekannt, wann die neue Einkaufsmöglichkeit für alle Gartenfreunde eröffnen wird. Denn wie das Unternehmen auf Volksstimme-Anfrage mitteilt, ist der Start für den 3. April 2025 geplant.

Neue Arbeitsplätze bei Dehner in Magdeburg: Einstellung von Mitarbeitern läuft bereits

Neben den Bauarbeiten läuft derzeit auch schon der Einstellungsprozess für die künftigen Mitarbeiter, wie es weiter heißt. Eine genaue Zahl der neu entstehenden Arbeitsplätze könne man jetzt aber noch nicht nennen.

Zum Vergleich: In dem im März eröffneten Dehner-Fachmarkt in Dessau haben 26 Männer und Frauen eine Anstellung gefunden.

Die Kette betreibt in Deutschland und Österreich über 130 Filialen und beschäftigt gut 5.500 Mitarbeiter.