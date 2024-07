Magdeburg bekommt ein neues Dehner-Gartencenter am Silberbergweg, direkt neben dem Florapark. Der Bau ist in vollem Gange. Bis Gartenfreunde dort einkaufen können, dauert es jedoch noch etwas.

Das Grundgerüst für das neue Gartencenter von Dehner am Florapark in Magdeburg steht bereits.

Magdeburg - Recht schnell wächst derzeit in Magdeburg ein neuer Gartenfachmarkt am Silberbergweg. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Florapark schlägt das auf Pflanzen aller Art spezialisierte Unternehmen Dehner erstmals Wurzeln in Magdeburg und errichtet ein weiteres seiner Gartencenter.

An gleicher Stelle, wo zuvor schon Gewächshäuser einer Landesanstalt standen, ist bereits das Gerüst eines modernen Pendants zu erkennen. Es wird in einigen Monaten eine große Auswahl an Pflanzen und Blumen für die Gartenfreunde aus der Region beherbergen.

Neues Gartencenter in Magdeburg soll im Frühjahr 2025 eröffnen

Denn bis zur Eröffnung müssen diese sich noch gedulden. Im Frühjahr 2025 soll das neue Dehner-Center mit einer Verkaufsfläche von rund 4.000 Quadratmetern voraussichtlich eröffnet werden. Dazu wird auch ein Bereich für Heimtiere gehören.

In Halle und Dessau ist das Unternehmen mit Sitz im bayrischen Rain bereits mit seinen Fachmärkten vertreten, im Norden Sachsen-Anhalts bislang noch nicht.

Europas größte Gartencenter-Kette Dehner betreibt bereits über 130 Märkte

Europas größte Gartencenter-Kette betreibt derzeit nach eigenen Angaben über 130 Filialen in Deutschland und Österreich und beschäftigt gut 5.500 Mitarbeiter. Wie viele Arbeitsplätze in Magdeburg entstehen werden, ist noch nicht bekannt.