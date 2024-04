Die Abrissarbeiten für ein neues Dehner-Gartencenter in Magdeburg sind bald beendet. So steht es um den Baustart für den Einkaufsmarkt in Nachbarschaft des Floraparks.

So steht es um das neue Dehner-Gartencenter am Magdeburger Florapark

In Dessau wurde erst im März 2024 ein Dehner-Gartencenter eröffnet. In Magdeburg soll ein weiterer Markt folgen.

Magdeburg - Wann kommt Dehner? Diese Frage stellen sich viele Gartenfreunde in Magdeburg und Umgebung, die den Fachmarkt schon aus anderen Städten kennen. Dass das aus Bayern stammende Unternehmen in der Elbestadt ein weiteres seiner Gartencenter eröffnen will, ist bereits seit 2022 bekannt. Der Standort steht auch fest: in unmittelbarer Nachbarschaft zum Einkaufszentrum Florapark.