Die Gartencenter-Kette Dehner baut in Magdeburg einen weiteren Markt. Die Arbeiten sind bereits fortgeschritten. Nun steht auch der Eröffnungstermin fest.

Einkaufen am Florapark

Neben dem Einkaufszentrum Florapark in Magdeburg entsteht ein Dehner-Gartenfachmarkt.

Magdeburg - Die Arbeiten für das erste Dehner-Gartencenter in Magdeburg sind bereits weit fortgeschritten. In direkter Nachbarschaft zum Einkaufszentrum Florapark steht schon der eigentliche Fachmarkt und auch der Parkplatz nimmt Gestalt an.