Im Alten Theater am Jerichower Platz wurden die Magdeburger des Jahres 2025 geehrt. Zu ihnen gehört auch Hugo Boeck, der über Jahre für das Denkmal Magdeburger Recht gekämpft hat.

Denkwürdig: Wie ein Magdeburger des Jahres 2025 ein Zeichen für das Recht setzte

Hugo Boeck 8 (l.) ist ein Magdeburger des Jahres 2025. Volksstimme-Redakteur Martin Rieß gratuliert ihm während der Gala im Alten Theater am Jerichower Platz.

Magdeburg. - Ein Magdeburger des Jahres 2025 ist Hugo Boeck. Als Vorsitzender des Vereins Denkmal Magdeburger Recht haben er und seine Mitstreiter dafür gesorgt, dass ein Stück europäischer Geschichte einen würdigen Ort der Erinnerung gefunden hat. Worum geht es genau?