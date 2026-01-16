Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leserinnen und -Leser die Magdeburger des Jahres. Zweite Siegerin wurde Carolin Kreutzer. Sie koordiniert das Wellcome-Projekt, bei dem ehrenamtliche „Engel“ frischgebackene Eltern unterstützen und entlasten.

Der helfende Engel: Carolin Kreutzer für Einsatz im Wellcome-Projekt geehrt

Volontärin Johanna Flint (l.) hielt bei der Gala zur Ehrung der „Magdeburger des Jahres 2025“ die Laudatio auf Carolin Kreutzer.

Magdeburg. - Zur Magdeburgerin des Jahres wurde auch Carolin Kreutzer gewählt. Sie leitet und koordiniert das „Wellcome“-Projekt, das frischgebackene Eltern entlastet. Nachfolgend die Laudatio, gehalten auf der Gala zur Ehrung der Preisträger im Alten Theater.