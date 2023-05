Eine Pilgertour erinnerte an den Todestag von Otto I. vor 1050 Jahren und an die Gründung der Straße der Romanik vor 30 Jahren. Ziel war der Magdeburger Dom.

Abschluss der Pilgertour „Des Kaisers letzte Reise“ am Grab von Kaiser Otto im Magdeburger Dom.

Magdeburg - Die Pilgerreise „Des Kaisers letzte Reise“ von Memleben nach Magdeburg hat am Sonnabend, 13. Mai 2023, im Dom ihren Abschluss gefunden. Die Sankt-Jakobus-Gesellschaft Sachsen-Anhalt hatte für die mehretappige Wanderung ab dem 7. Mai mit einer Strecke von insgesamt fast 150 Kilometern eingeladen. Für die Reise zu Fuß gab es zwei Anlässe: Zum einen starb Kaiser Otto I. vor 1050 Jahren in Memleben und wurde kurze Zeit später in Magdeburg beigesetzt. Zum anderen wurde die touristische Route „Straße der Romanik“ vor 30 Jahren gegründet – und gerade sie verbindet Orte, die auf die Epoche der Ottonen zurückgeht.