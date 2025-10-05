Überm Magdeburger Hundertwasserhaus explodierten am 3. Oktober Feuerwerkskörper. Das hatte einen ganz besonderen Grund.

Magdeburg - Für die viele Magdeburger gehört das Hundertwasserhaus am Breiten Weg zu Magdeburg wie andere Sehenswürdigkeiten auch. Doch dabei gibt es das kunterbunte Haus erst seit 20 Jahren. Am 3. Oktober 2005 war es eröffnet worden - begleitet von viel Zustimmung, aber auch massivem Gegenwind. Nun gab es ein Feuerwerk.