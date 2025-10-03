Die Bewohner und Mitarbeiter der Grüne Zitadelle in Magdeburg haben am 3. Oktober 2025 etwas zu feiern. Das Hundertwasserhaus wurde vor 20 Jahren eingeweiht.

Magdeburg - Die Grüne Zitadelle in Magdeburg - auch Hundertwasserhaus - ist das letzte vom Künstler Friedenreich Hundertwasser konzipierte Gebäude. Bewohner, Mitarbeiter und Gäste können nun feiern.

Lesen Sie auch:Wie Magdeburg zum Hundertwasserhaus kam

Das Haus besteht seit 20 Jahren. Am 3. Oktober gibt es deshalb ein buntes Rahmenprogramm. Ab 18 Uhr gibt es einen Mix aus Schlagern und Evergreens. Um 19.15 Uhr steht das große Abschlussfeuerwerk an. Es soll ein farbenfrohes Finale über den Dächern der Grünen Zitadelle werden, kündigen die Veranstalter an.