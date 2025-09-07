weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Deutsche Bahn plant Fertigstellung von Kölner Platz

Bauprojekt der Deutschen Bahn Hauptbahnhof Magdeburg: Wann der Kölner Platz freigegeben wird

Der neugestaltete Kölner Platz am Hauptbahnhof Magdeburg nimmt mehr und mehr Konturen an. Die Bahn hat jetzt den Fertigstellungszeitraum genannt.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 07.09.2025, 10:52
Der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg wird neu gestaltet.
Der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg wird neu gestaltet. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Eigentlich sollte er längst fertig sein, doch Neuplanungen und andere Dinge verzögerten die Arbeiten: der Kölner Platz am Hauptbahnhof in Magdeburg. Nun biegen die Arbeiten auf die Zielgerade ein. Wann das neue Aushängeschild der Deutschen Bahn fertig sein soll.