Weihnachtszeit ist Geschenke-Zeit. Für die Mädchen und Jungen der Halberstädter Kindertagesstätte „Pfiffikus“ gab es gerade jetzt erst eine Überraschung. Ein Firmenchef war zu Gast – und kam nicht mit leeren Händen.

Mit einem kuschelweichen Geschenk wurden Kinder der AWO-Kita „Pfiffikus“ in Halberstadt von Christian Horst (hinten, 2. von rechts) überrascht.

Halberstadt. - Christian Horst hat Verstärkung organisiert. Diesen Besuch in der von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) getragenen Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Halberstadt absolvierte der Chef des Halberstädter Unternehmens Kematherm nicht allein.

Mit Frances Engel und Franziska Herker hatte Horst nicht nur zwei Mitarbeiterinnen mitgebracht, sondern auch Halberstadts Oberbürgermeister eingeladen, beim Verteilen der fluffig-weichen Überraschung zu helfen. „Wir unterstützen jedes Jahr verschiedene Projekte“, berichtet Horst. In Magdeburg, im Jerichower Land, aber auch im Harz wissen das Fußballvereine, Vereine zur Unterstützung krebskranker Kinder oder andere Initiativen zu schätzen.

Dämmflocke wärmt und macht das Leben sicherer

Dass Horst an diesem Morgen im Flur der Kita „Pfiffikus“ steht, hat mit seiner Biografie zu tun, verrät er. „Ich gehöre zu den Kindern, die im ,Sputnik' betreut wurden. Die Kita gibt es ja leider nicht mehr. Also dachte ich mir, überrasche ich die andere Awo-Kita.“ Gesagt, getan.

Mädchen und Jungen der Halberstädter Kindertagesstätte „Pfiffikus“ durften sich über die Kuscheltier-Dämmflocke Fluffi freuen. Foto: Sabine Scholz

Für die 111 Kinder, die laut Kita-Leiter Marcel Damm aktuell in der Einrichtung an der Eike-von-Repgow-Straße betreut werden, gab es bunte T-Shirts und je einen Fluffi. Ein Kuscheltier, das den Dämmflocken nachempfunden ist, mit denen das Halberstädter Unternehmen bundesweit Häuser dämmt und zugleich brandsicherer macht – und nun Firmenmaskottchen ist.

Beim Verteilen der flauschigen Geschöpfe half Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) gern. „Ich hab' ja nicht immer so entspannte Termine“, sagte Szarata augenzwinkernd.