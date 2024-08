In der Getec-Arena haben 6.600 Handball-Fans Platz. Die Halle ist oft ausverkauft. Da werden Rufe nach einer größeren Arena für den SCM laut. Zumal der Sanierungsbedarf in der Getec-Arena groß ist.

Magdeburg. - Sie haben das Triple geholt. Den Meistertitel haben sie verteidigt, die Club-WM auch, dazu haben sie den DHB-Pokal gewonnen und den erneuten Sieg in der Champions League nur knapp verpasst: Die Handballer des SC Magdeburg schweben auf einer Erfolgswelle, getragen von Tausenden Fans. Nach der Silbermedaille der deutschen Handballer bei den Olympischen Spielen in Paris ist der Hype um die Sportart noch einmal größer geworden. Mehr als 6.600 Fans haben in der SCM-Heimstätte, der Getec-Arena, allerdings keinen Platz. Können sie auf eine neue, größere Halle hoffen?