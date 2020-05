Wer führt künftig das Dezernat für Kultur, Schule und Sport im Magdeburger Rathaus an? Der Stadtrat hat am 14. Mai 2020 die Wahl unter 39 Kandidaten. Archivfoto: Jens Wolf/ZB

14 Frauen und 25 Männer streiten um die Nachfolge von Matthias Puhle als Magdeburger Chef für Kultur, Schule und Sport. Ein Überblick:

Magdeburg l Eine illustre Bewerberschar hat die Ausschreibung der Position des Magdeburger Kulturbeigeordneten auf den Plan gerufen. Die 39 bis zum Schluss verbliebenen Kandidaten weisen eine teils beachtliche und teils ausgesprochen weltläufige Vita auf.

Am 14. Mai 2020 besetzt der Stadtrat Magdeburg in geheimer Wahl die Spitzen der Dezernate für Wirtschaft und Kultur, Schule, Sport im Rathaus neu. Von ursprünglich 53 Interessenten überstanden auch hier 39 die Prüfung der gestellten Anforderungen und hielten ihre Bewerbungen bis zum Stimmzetteldruck aufrecht. Die Stadtverwaltung hat am Dienstag nur die Namen aller verbliebenen Bewerber öffentlich gemacht, die Volksstimme eine Kurzvita recherchiert.

Schulleiterin ist Favoritin

Als Favoritin aufs Amt wird die 41-jährige Magdeburger Schulleiterin Katja von Hagen gehandelt. Sie hat das SPD-Parteibuch und soll nach ratsinternen Absprachen auch die Unterstützung von CDU/FDP und Grüne/future! bekommen. Hält die Absprache, verspricht sie eine Mehrheit (31 von 56 Stimmen). Aber das ist vor dem Hintergrund der geheimen Stimmabgabe und immerhin 25 Räten von Linken, AfD und zweier Kleinfraktionen, die bei den Absprachen außen vor blieben (und darüber wenig amüsiert sind) alles andere als sicher.

Das Bewerberfeld aus 14 Frauen und 25 Männern hält weitere interessante Anwärter parat. Dazu gehören neben Regina-Dolores Stieler-Hinz (Grüne), die das in Magdeburg angestrebte Amt in Minden bereits innehat, unter anderem die langjährige Magdeburger Kulturamtschefin Susanne Schweidler, der umtriebige heimische Kulturmacher Karsten Steinmetz und zwei Referatsleiter aus der Staatskanzlei. Zwei Mitarbeiter des Kulturhistorischen Museums und der ehemalige Grabungsleiter am Dom haben ihre Hüte ebenfalls in den Ring geworfen. Und dann sind da noch eine Reihe echter Weltläufer; Bewerbungen kamen aus Kairo, Athen oder Amsterdam, wie auch aus Berlin, München, Köln und Rostock.

Schwere Zeiten durch Corona

Wer immer das Rennen macht, eine leichte Aufgabe steht ihr oder ihm nach der kulturarmen Ära Corona nicht bevor.

Die 39 Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt der/des Beigeordneten für Kultur, Schule und Sport im Steckbrief:

▶ Dr. Georg Blau: 53 Jahre, wohnt in Berlin, Lehrer Deutsch/Französisch, Dr. der Philosophie, 1987-1997 Lehrer in Berlin und Hoyerswerda sowie Verkäufer bei BMW und KaDeWe Berlin, zuletzt Trainer und Berater Screen GmbH Düsseldorf/Wolfsburg

▶ Steven Brandt: 42 Jahre, wohnt in Potsdam, Dipl.-Soziologe, 2006-2014 akademischer Mitarbeiter Uni Potsdam, danach bis 2017 stellv. Referatsleiter Bildungsministerium Brandenburg, seit 2017 Referatsleiter ebendort

▶ Gabriel Bücherl: 40 Jahre, wohnt in München, Dipl.-Verwaltungswirt, Master Erwachsenenbildung, 2014-2018 Referat Bildung/Sport München, seit 2018 stellv. Leiter/Leiter IT-Anforderungs-, Projekt- und Geschäftsprozessmanagement Referat Gesundheit/Umwelt München

▶ Marcus Coesfeld: 32 Jahre, wohnt in Bielefeld, Bachelor Geschichte/Germanistik, Master Geschichte/Deutsch/Erziehungswissenschaften, Lehrer Deutsch/Geschichte, 2015-2019 Museumspädagoge (Freilichtmuseum Oerlinhausen), Museumsleiter (Monpreos Neuwied), seit 2019 Realschullehrer in Bielefeld

▶ Mikko Fritze: 56 Jahre, wohnt in Amsterdam, Lehrer Biologie/Deutsch, 1990-2007 Lehrer/Leiter der Goethe-Institute in Buenos Aires, Kroatien, Estland und Uruguay, 2007-2010 Leiter Europäische Kulturhauptstadt Tallin 2011, 2010-2017 Goethe-Institut-Leiter Finnland, seit 2017 Leiter Goethe-Institut Niederlande

▶ Dr. Nina Galushko-Jäckel: 49 Jahre, wohnt in Hagelstadt, Master Musikwissenschaften, Soziologie und Psychologie, Dr. der Philosophie, 2016-2018 Referentin, Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Landshut

▶ Daniela Gebauer: 45 Jahre, wohnt in Schönebeck, Dipl.-Musikpädagogin für Violine, 2000-2019 Lehrerin für Musik/Violinpädagogin, Geigerin

▶ Jan Harmen Hanse: 32 Jahre, wohnt in Magdeburg, B. A. Kulturwissenschaften, Europ. Geschichte, Sozialwissenschaften, Master Historische Urbanistik und Verwaltungsmanagement, M. A. Public Management, 2017-2019 Ermittlungs- und Vollzugsbeamter LHS Magdeburg, seit 2019 Projektleiter Gemeinde Hohe Börde

▶ Dr. Ekkehard Haring: 53 Jahre, wohnt in Athen, Dipl-Ingenieur, Master Philologie, Dr. der Philosophie, 2000-2002 Sprachlehrer World Wide Teaching Wien, 2002-2020 Lektor beim Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD in Aussig, Nitra, Dresden, Athen

▶ Dr. Claus-Peter Hasse: 57 Jahre, wohnt in Magdeburg, Magister Mittelaltergeschichte, Dr. der Philosophie, seit 1998 Projektleiter Kulturhistorisches Museum Magdeburg u. a. für die Ausstellungen Otto der Große, Heiliges Römisches Reich, Aufbruch Gotik und heute für das Dommuseum

▶ Jana Hiekel: 47 Jahre, wohnt in Magdeburg, Immobilienfachwirtin, Bachelor Pädagogik/Erziehungswissenschaften, Inhaberin der Firmen J. Hiekel Immobilien, Medien, Bildung und J. Hiekel Mediengestalter

▶ Torsten Huschens: 52 Jahre, wohnt in Georgsdorf, Lehrer, 2017/18 tätig als Lehrkraft in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (Interkulturelle Lernwerkstatt), 2018 Studienrat Latein und Biologie am Gymnasium Nordhorn

▶ Stephan Jacobs: 35 Jahre, wohnt in Münster, Jurist (1./2.Staatexamen), 2014-2016 Rechtsanwalt in Münster, 2016/17 Geschäftsführer Rechtsanwaltskammer Hamburg, seit 2018 Geschäftführer Notarkammer Hamm

▶ Adam Jarzombek: 48 Jahre, wohnt in Magdeburg, Master Volkswirtschaftliche Politikanalyse, 2004-2019 Studium, Tutor und wiss. Hilfskraft an der Uni Magdeburg

▶ Winfried Kaiser: 58 Jahre, wohnt in Karlshagen, Dipl.-Ing. Vermessung, 1986-2017 Leiter Städtebaureferat Land Berlin

▶ Katrin Klingbeil: 45 Jahre, wohnt in Kairo (Ägypten), Diplompädagogin/ Erziehungswissenschaftlerin, 2002-2009 Koordinatorin SOS Kinderdorf Berlin, 2014-2020 Kindergartenleiterin Deutsche Evang. Oberschule in Kairo

▶ Marie Klitzke: 31 Jahre, wohnt in Stendal, Wirtschaftsingenieurin (Master), 2018/19 wiss. Hilfskraft am Fraunhofer Institut Magdeburg, 2018-2020 Nachhilfelehrerin

▶ Rainer Kuhn: 58 Jahre, wohnt in Magdeburg, Master Vor-/Frühgeschichte, Archäologie, Alte Geschichte, 1995-2013 Grabungs-/ Projektleiter am Magdeburger Dom, 2003-2015 Lehrtätigkeit Uni Magdeburg, seit 2016 Büromitarbeiter des CDU-Landtagsabg. Andreas Schumann

▶ Matthias Lübke: 39 Jahre, wohnt in Klein Ammensleben, Bachelor Kulturwissenschaften, Master Denkmalpflege, 2018 Mitarbeiter Schriftverkehr Staatskanzlei/Ministerium für Kultur, 2018/19 studentische Hilfskraft Hochschule Anhalt-Dessau

▶ Britta Müller: 48 Jahre, wohnt in Potsdam, Elektromonteurin, Bürokauffrau, Sportökonomin, Master Integrierte Gerontologie, 2005-2014 Geschäftsführerin Bildungswerk Sport/ Gesundheit in Barnim, 2014-2019 SPD-Landtagsabgeordnete in Brandenburg, gesundheitspol. Sprecherin

▶ Yvonne Piu: 53 Jahre, wohnt in Stuttgart, Master Business Administration, 2005-2010 Geschäftsführung Lizenzen Hugo Boss AG Zug, 2010-2015 Geschäftsführung Leder & Schuh AG Graz, 2015-2019 Bereichsleitung Produkt/Marketing Birkenstock GmbH Neustadt Wied

▶ Kristian Put: 51 Jahre, wohnt in Ellerstadt, Dipl.-Designer, 2009-2018 Verkaufsleiter Dr. Haas GmbH Mannheim, seit 2018 Ltr. Technik/Digitales Dr. Haas GmbH Mannheimer Morgen

▶ Dr. Kristina Reiss: 50 Jahre, wohnt in Köln, Lehramt Deutsch/Russisch, Dr. der Philosophie, Stationen an der Uni Wales, dem Goethe-Institut Helsinki, den Unis Köln, Oxford (Dozentin), Oldenburg (Juniorprofessorin), Shanghai, Cape Town und Jerusalem (Deutsch-Palästinensische Schule), 2013-2016 Leiterin Deutsch am Cards College AlQuds (Uni Abu Dis/Palästina), 2011-2018 Dozentin (Germanistik) an der Uni Jerusalem/Israel

▶ Robin Ignatius Riedel: 23 Jahre, wohnt in Schönebeck, Bachelor Betriebswirtschaftslehre, Praktikant bei Erdgas Mittelsachsen Brumby

▶ Thomas Klaus Ruschin: 46 Jahre, wohnt in Berlin, Jurist (1./2. Staatsexamen), 2004/05 Leiter des Bundestagsbüros von CDU/CSU, danach tätig als Rechtsanwalt und Dezernent Bürgerdienste/Ordnung in Reinickendorf/Berlin, seit 2014 Beigeordneter Bürgerdienste, Soziales, Integration, Ordnung und Feuerwehr in Lüdenscheid

▶ Claudia Sarge: 41 Jahre, wohnt in Süderbrarup, Bachelor Ur-/Frühgeschichte, Archäologie, Alte Geschichte und Informatik, Master Denkmalpflege, 2015/16 wiss. Mitarbeiterin Landesamt für Denkmalpflege Stuttgart, 2017 Grabungstechnikerin Tübingen, 2018/19 Projektleiterin Archäologisches Landesamt Schleswig, z. Zt. Dissertation

▶ Dr. Wolfgang Schneiß: 58 Jahre, wohnt in Helmstedt, Magister Gemanistik, Geschichts- und Politikwissenschaften, Dr. der Philosophie, seit 1991 Mitarbeiter Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, seit 2018 als Referatsleiter Ressortkoordienierung für erfolgreiche Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kirchen und Digitalisierung, Ansprechpartner für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt

▶ Susanne Schweidler: 57 Jahre, wohnt in Niederndodeleben, Dipl.-Kulturwissenschaftlerin, 1990-2020 Amtsleiterin/ Fachbereichsleiterin Kultur in der Stadtverwaltung Magdeburg

▶ Patrick Siegl: 43 Jahre, wohnt in Haldensleben, Dipl.-Verwaltungswirt, seit 2001 tätig als Ermittlungsbeamter und Dienstgruppenleiter in den Bundesgrenzschutzinspektionen Gartz, Halle und Magdeburg

▶ Dr. Karsten Harry Robert Steinmetz: 43 Jahre, wohnt in Magdeburg, M. A. Politikwissenschaft, BWL, Anglistik, Dr. der Politikwissenschaften, 2016-2020 Bundesgeschäftsführung des Friedrich Bödecker Kreises e. V.

▶ Regina-Dolores Stieler-Hinz: 51 Jahre, wohnt in Minden, Dipl.-Pädagogin, 2006-2011/12 Leiterin Projektbüro Schule und Kultur Herne und Kulturstadtbeauftragte Ruhr 2010, 2012-2013 Dezernentin Bildung, Soziales, Kultur, Ordnung Eberswalde, seit 2015 Beigeordnete Bildung, Kultur, Sport, Freizeit in Minden

▶ Dr. Michael Stöneberg: 55 Jahre, wohnt in Magdeburg, Studium und Dr. der Kunstgeschichte, nach beruflichen Stationen an Museen in Oldenburg, München, Frankfurt/Main und Nürnberg seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator für Zeitgeschichte am Kulturhistorischen Museum Magdeburg

▶ Norbert van der Linde: 53 Jahre, wohnt in Ahaus, 1. und 2. Staatsexamen Lehramt Musik/Deutsch, 1991-1998 Musikschulleiter in Jüchen und Stadtlohn, 1998-2020 Lehrer/ erw. Schulleitung an der Bischöflichen Canisiusschule Ahaus

▶ Dr. Michael Vogt: 49 Jahre, wohnt in Rostock, Dipl.-Physiker, Magister und Dr. der Philosophie, nach Stationen an der Uni Zürich (Ltr. Science Learning Center), am Helmholtz-Zentrum Dresden (Ltr. Schülerlabor) und Berlin (Ltr. Stabsst. Zentral-/Landesbibliothek), 2016/17 Fachdienstleiter Kulturbüro Magdeburg, seit 2017 Ltr. Presse/Kommunikation Uni Rostock

▶ Katja von Hagen: 41 Jahre, wohnt in Magdeburg, 1. und 2. Staatsexamen Lehramt, 2008-2015 Studienrätin an den Gymnasien Beetzendorf, Haldensleben und Albert Einstein in Magdeburg (erw. Schulleitung), seit 2015 Schulleiterin am Editha-Gymnasium Magdeburg

▶ Martin Wegener: 27 Jahre, wohnt in Gommern, Master Psychologie, 2015 wiss. Mitarbeiter Uni MD, 2017/18 Stationsleiter JVA Burg, seit 2019 Projektleiter TU Braunschweig

▶ Wiebke Wehling: 49 Jahre, wohnt in Leipzig, Dipl.-Bibliothekarin, Master Anglistik/Kunstgeschichte, 2011/12 Mitarbeit an der Landesausstellung „Otto der Große und das röm. Reich“ in Magdeburg, danach Pressestelle Stadt Leipzig, stellv. Geschäftsführerin staatl. Geschäftsstelle „Luther 2017“, 2018-2019 Projektleitung/ Marketing bei der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

▶ Bodo Weichard: 58 Jahre, wohnt in Magdeburg, Lehrer Sport/Geschichte, 1988-2010 Lehrer an verschiedenen Magdeburger Schulen

▶ Dr. Susann Wiedemeyer: 56 Jahre, wohnt in Magdeburg, Diplom-Fachlehrerin für Geschichte und Russisch, Promotion, seit 1993 als Referentin und Referatsleiterin in Diensten des Landes Sachsen-Anhalt, 2017-2019 Referatsleiterin für Kinder-, Jugend- und Soziokultur, Tradition und Heimatpflege sowie Literatur Staatskanzlei/ Ministerium für Kultur