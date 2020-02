Unbekannte haben in Magdeburg die Scheibe eines Autos eingeschlagen und anschließend das Multimedia-System gestohlen.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter in Magdeburg das Multimedia-System aus einem Pkw. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt verschlossen und geparkt in der Nähe der Wohnung des Fahrzeughalters in Magdeburg-Stadtfeld.

Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen einer Scheibe in das Fahrzeug. Das fest verbaute Kombigerät wurde dann aus dem Armaturenbrett ausgebaut und entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.