Mehrere Termine locken im September, sich in Magdeburg über Möglichkeiten zur Ausbildung zu informieren. Drei Messen stehen im Kalender.

Diese Berufsmessen stehen in Magdeburg auf dem Plan

Magdeburg - Wer als Schüler oder junger Erwachsener einmal einen guten Job haben möchte, tut gut daran, sich über die möglichen Ausbildungsberufe und die damit verbundenen Karrierewege zu informieren.

Im September gibt es in Magdeburg dazu auf drei verschiedenen Messen die Möglichkeit. Der Vorteil: Hier können die Interessierten die möglichen Ausbildungsbetriebe im persönlichen Gespräch kennenlernen, bekommen Antworten auf ihre Fragen, können Praktika und womöglich sogar schon eine Ausbildung vereinbaren.

Nacht der Ausbildung in Magdeburg im Biz

Den Anfang macht die „Nacht der Ausbildung“ der Arbeitsagentur am 12. September von 17 bis 19 Uhr. Unter dem Motto „Wir suchen… Dich!“ findet die Ausbildungsbörse zum 25. Mal statt. Unterstützt wird die Arbeitsagentur in ihrem Berufsinformationszentrum (Biz) in der Hohepfortestraße 37 dabei von den Jobcentern Landeshauptstadt Magdeburg, Börde, Jerichower Land und Stendal. Viele Unternehmen der Region stellen sich den Jugendlichen und ihren Eltern vor. Über 20 Betriebe unterschiedlicher Branchen sind mit dabei.

Die Arbeitsagentur bietet Jugendlichen Orientierung und Beratung, damit der Übergang von der Schule in den Beruf gelingt. Die Ausbildungsmesse „Nacht der Ausbildung“ soll dazu eine Ergänzung bieten. Neben regionalen Unternehmen beantworten die Berufsberater Fragen rund um das Thema Ausbildung.

„Es ist für Jugendliche wichtig, sich frühzeitig über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten zu informieren, die sich nach dem Schulabschluss bieten. Auch junge Erwachsene, die bisher noch nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und oder sich neue Perspektiven eröffnen möchten, profitieren davon Chancenberufe der Region zu kennen“, sagt Matthias Kaschte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord.

Herzlich eingeladen sind alle Jugendlichen ab der 7. Klasse, gern mit Eltern, und junge Erwachsene die eine Ausbildung suchen oder sich informieren möchten. Der Eintritt ist – wie bei den anderen beiden Messen des Monats – kostenfrei, und es ist keine Voranmeldung notwendig.

Handwerk4You findet am 16. September statt

Die Handwerk4You folgt wenige Tag später. Sie ist das größte Berufsfindungsevent des Handwerks im Norden Sachsen-Anhalts. Termin ist Sonnabend, 16. September, ab 9 Uhr.

Bis 14 Uhr können Besucher an den Ständen der Ausbildungsbetriebe und Verbände sowie in den Lehrwerkstätten die große Vielfalt der Handwerksberufe kennenlernen, ihre handwerklichen Fähigkeiten anhand kleiner Arbeitsaufgaben testen und mit Fachleuten unterschiedlicher Gewerke ins Gespräch kommen.

Veranstaltungsort ist das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg in der Harzburger Straße 13. Mit dabei sind neben anderen Malerfirmen, Bauunternehmen, Autohäuser, der Ausbildungsverbund der Wirtschaftsregion Magdeburg/Braunschweig, das Berufsförderungswerk des Baugewerbes Sachsen-Anhalt, Firmen der Elektro- und Datentechnik, die Schornsteinfegerinnung, Landmaschinen- und Baumaschinenvertriebe, Haus- und Freizeittechniker, Firmen der Elektrobranche, Fleischer, Klima- und Kältetechniker sowie der Landesinnungsverband Metall.

Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg über Perspektiven der rund 130 Ausbildungsberufe im Handwerk: „Derzeit ist mehr denn je ein guter Zeitpunkt, um eine Ausbildung im Handwerk zu starten, weil qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker für unsere Zukunft unverzichtbar sind – für alle anstehenden Aufgaben beim Klimaschutz, bei der Energie- und Mobilitätswende, bei der Versorgung einer immer älteren Bevölkerung.“

Perspektiven eröffnen sich am 22. und 23. September

Seit dem Jahr 2000 findet jährlich die Messe Perspektiven als größte und wichtigste Berufsorientierungs- und Bildungsmesse im nördlichen Sachsen-Anhalt statt. Am 22. und 23. September gibt es auf der Messe Magdeburg in diesem Jahr Einblicke über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Studienangebote sowie die vielseitigen Orientierungsmöglichkeiten nach dem erfolgreichen Schulabschluss.

In zwei Messehallen sowie auf der überdachten Freifläche freuen sich über 150 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen darauf, den beruflichen Nachwuchs von morgen persönlich kennenzulernen und zu beraten. Neben den Informationen an den Ständen aus erster Hand, direkten Gesprächen mit zukünftigen Arbeitgebern oder der Hochschule der Wahl bietet die Messe ein abwechslungsreiches und spannendes Rahmenprogramm mit Vorträgen und Workshops.

„Die Messe bietet jungen Menschen die Chance, sich über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten zu informieren und frühzeitig ihre individuellen Stärken und Interessen zu erkennen.

Nur durch eine gezielte Ausbildungs- und Berufsorientierung können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken, junge Menschen in Sachsen-Anhalt halten und damit die Zukunft unseres Bundeslandes positiv beeinflussen“, so Bildungsministerin und Schirmherrin Eva Feußner.