Diese Magdeburger Apotheker impfen gegen das Coronavirus

In Magdeburg impfen die ersten Apotheker. Vor der Hansa-Apotheke in Ottersleben weist ein Aufsteller darauf hin.

Magdeburg - Eine Woche nach dem offiziellen Start der Impfkampagne setzen Magdeburger Apotheker am 15. Februar 2022 die ersten Spritzen gegen das Coronavirus. Aktuell bieten drei Apotheken Impfungen an, zudem befinden sich drei weitere in der Vorbereitung.