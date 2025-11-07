In Magdeburg entstehen immer neue Ladepunkte für E-Autos. Vor allem an Einkaufsorten werden sie derzeit als zusätzlicher Anreiz für die Kunden installiert.

Immer mehr Ladestationen für E-Autos entstehen in Magdeburg, gerade auch an Einkaufsorten.

Magdeburg. - Während des Einkaufs das E-Auto laden - ein verlockendes Konzept für Kunden - und Händler. Nicht umsonst setzen immer mehr Supermärkte, Einkaufszentren und andere Gewerbetreibende in Magdeburg auf eigene Ladesäulen. Gleich mehrere größere Projekte gehen aktuell ans Netz.