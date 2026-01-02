Die Musik-Streaming-Plattform Spotify hat veröffentlicht, welche Lieder, Bands, Interpreten und Podcasts 2025 am liebsten gehört wurden. Auch für Magdeburg gibt es ein Ranking. Auch Stars aus Magdeburg sind dabei.

Die US-Sängerin Taylor Swift ist auch in diesem Jahr wieder sehr beliebt - in Deutschland, der Welt und Magdeburg.

Magdeburg. - Im Fernsehen, Radio und auf allen erdenklichen sozialen Medien gibt es im Dezember Jahresrückblicke aller Art. Hier folgt nun der intime Einblick in den Musikgeschmack der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Welche Songs wurden am meisten gehört? Welche Alben sind auf den ersten Plätzen? Und wie unterscheiden sich die Elbestädter vom Rest Deutschlands und der Welt? So viel im Voraus: Auch Magdeburger Stars haben es in dei Top-Liste geschafft.