Sachsen-Anhalts kleinste Talsperre in Magdeburg ist ruhig gelegen, doch wurde dort wieder einiges zerstört. Was dieses Mal kaputt ist.

Magdeburg - Die Plätze sollen eigentlich zum Ausruhen nach der Radtour einladen, als Treffpunkt dienen oder um sich kurz unterzustellen, wenn die Magdeburger bei einer Tour am Börderadweg entlang vom Regen überrascht werden.

Der Rastplatz am Rückhaltebecken in Diesdorf ist jedoch seit Jahren immer wieder Opfer von Vandalismus: Graffiti, beschmierter Mülleimer und nun eine angezündete Sitzbank sowie ein komplett zerstörtes Hinweisschild. „Ich schaue ab und zu nach dem Platz, besonders nach Feiertagen“, sagt Hilmar Knop und blickt besorgt auf den eigentlich so friedlichen Ort am Rand von Diesdorf. Er ist Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins Diesdorf.

Der Vorfall ist nicht der erste dieser Art

Im Sommer 2020 wurden die beiden Sitzgruppen an Sachsen-Anhalts kleinster Talsperre eingeweiht. Damals kümmerte sich der Talsperrenbetrieb um die Instandhaltung, mittlerweile sei der Heimatverein selbst verantwortlich, wie der Vorsitzende erklärt.

Die Sitzbank wurde angezündet. Foto: Lena Bellon

Von Anfang an habe es Probleme mit Schmierereien gegeben – aber in der vergangenen Woche haben sich die Ereignisse gehäuft. In der Nacht zu Freitag sei eine der Sitzbänke angezündet worden, am Wochenende hat Hilmar Knop den aufgebrochenen Mülleimer und das Verschwinden der großen Infotafel festgestellt.

Magdeburger Tischler kümmert sich um die kaputten Bänke

Zur Anzeige bringe er diese Vorfälle kaum noch: „Das bringt ja doch nichts.“ Der Verein wolle nun aber nach Lösungen suchen und sich erneut zusammensetzen. Er habe kurzfristig schon einen Tischler um Hilfe gefragt, ob die angezündete Bank ausgebessert werden könnte.

Hilmar Knop wisse auch, wo das Problem des Ortes liegt: „Hier ist man unbeobachtet. Eigentlich auch gut, weil man dann auch laut Musik hören kann und niemanden stört.“ Der Platz soll jedoch weiter in gutem Zustand bleiben – daher haben Helfer bereits aufgeräumt.