Der Magdeburger Shantychor bei einer Probe in der Kegelanlage auf dem Werder in Magdeburg.

Magdeburg - Schon mit den ersten Zeilen wird das Fernweh der Zuhörer geweckt. Man träumt sich aufs Meer, auf das Deck eines Segelschiffs, schaukelt den Wellen entgegen. „Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See [...] mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehn.“

An diesem Abend erklingt das berühmte Seemannslied „La Paloma“ in einem Raum der Kegelsportanlage in der Lingnerstraße 6 auf dem Werder. Der Magdeburger Shantychor hat gerade seine Probe – wie an jedem Dienstag.

Etwa 15 Mann singen vom Meer, von den Schiffen und der Sehnsucht. Begleitet werden sie von Musikern am Akkordeon, an Gitarre und Geige. Es waren schon einmal mehr und es sollen wieder mehr werden. Der Shantychor sucht Verstärkung. Sowohl Sänger als auch Musiker sind willkommen.

Leidenschaft für maritime Musik

Das Besondere: Der Shantychor, einst als reiner Männerchor gestartet, will sich auch für Frauen öffnen. Sängerinnen können gerne vorbeikommen und miteinstimmen. „Eine Musikerin haben wir schon“, sagt Reimund Gehb, Leiter des Shantychors. Freilich können sich weiterhin auch Männer anschließen.

Auf musikalischer Seite werde dringend ein Bassist oder eine Bassistin gesucht. Die interessierten Sänger oder Musiker müssen nicht zur See gefahren sein, um beim Shantychor mitmachen zu können. Sie sollten lediglich musikalisch zur See fahren wollen. „Wer Shantys und maritime Lieder liebt und gerne im Chor spielen oder singen möchte, ist herzlich eingeladen“, so Gehb.

Der Magdeburger Shantychor mit seinen derzeit 28 Mitgliedern würde sich gleichermaßen über eine Verjüngung freuen. Derzeit ist das jüngste Mitglied 37 Jahre alt und das älteste ist 88.

Auch Weihnachtslieder im Repertoire

Der Shantychor besteht seit 24 Jahren. „Wir haben 86 Seemannslieder und 10 Weihnachtslieder im Repertoire“, summiert Gehb. Dazu gehören unter anderem das „Elbelied“, „Bora Bora“ oder ein Potpourri mit bekannten Songs von Freddy Quinn.

Den maritimen Liedstücken ist gemein, dass sie die Geschichten von Seefahrern erzählen, da klingt immer ein „Hauch von ferner Welt“ mit an.

Der Magdeburger Shantychor ist viel gefragt. Um die 20 Auftritte im Jahr werden bestritten. Gesungen wird etwa auf Feiern und Messen, in Seniorentreffs oder Pflegeheimen. In dieser Zeit des Jahres umfasst das Programm eine Mischung aus maritimen und weihnachtlichen Liedern.

Reimund Gehb ist seit 2015 im Chor dabei. Es ist nicht nur die Freude am Singen in der Gemeinschaft, die ihn dort hält. Regelmäßig gestalten die Mitglieder auch Feste und andere Freizeitaktivitäten zusammen.

Wer Lust hat, beim Magdeburger Shantychor mitzusingen oder als Musiker mitzuspielen, kann gerne bei einer Probe am Dienstag von 16 bis 18 Uhr in der Kegelsportanlage in der Lingnerstraße 6 vorbeischauen.

Kontakt und weitere Informationen zum Chor gibt es auch unter Telefon 0172/207 35 31 bei Reimund Gehb.