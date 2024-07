So können Mädchen und Jungen in Magdeburg im Chor singen lernen

Altstadt. - Junge Menschen für die Chormusik zu begeistern – das hat sich die Domsingschule auf die Fahnen geschrieben. Wie kann das gelingen?

So arbeitet Magdeburger Dommusik mit dem Nachwuchs

Eine der Gruppen leitet die Musikpädagogin Melanie Weilepp. Sie kümmert sich um die Gruppe der Erst- und Zweitklässler, teilweise auch um deren jüngere Geschwisterkinder, die sich für das Hobby der älteren Schwester oder des älteren Bruders begeistern. Die Unterteilung der Domsingschule in zwei Altersbereiche hat ihre guten Gründe. „Das ist nicht allein deshalb hilfreich, da man in einer kleinen Gruppe natürlich sehr individuell auf die Mädchen und Jungen eingehen kann“, sagt Melanie Weilepp. Mit einer Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitklässlern auf der einen und Dritt- bis Fünftklässlern, welche von Kantorin Sabine Lattorf betreut werden, auf der anderen Seite, sei es auch viel besser möglich, ein dem Alter der Kinder angemessenes Programm zu organisieren.

Für die Jüngeren in der Domsingschule heißt dies, ein Gefühl für den Gesang, für die eigene Stimme und auch für die Gemeinsamkeit im Chorgesang zu entwickeln. „Wichtig ist es dabei, die Freude und den Spaß nicht aus den Augen zu verlieren“, erläutert die Musikpädogin. Und das bedeutet: Die Domsingschule ist ein Teil der Dommusik und damit auch Teil einer besonderen Institution der Kirchenmusik in der Region. „Auch das kleinste Kind, das in die Singschule geht, gehört bereits zum Magdeburger Domchor, und reiht sich dabei in eine Tradition ein, die Jahrhunderte zurückreicht. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, Teil der Chorgemeinschaft zu werden und im über 800 Jahre alten Dom Aufführungen mitgestalten zu können“, heißt es in einer Präsentation der Magdeburger Dommusik.

Worum es in der Domsingschule außerdem geht

Es geht aber neben dem geistlichen Musikgut eben auch durch die weltlichen, die lustigen Lieder, die die Kinder begeistern, aufzunehmen und gemeinsam zu singen. Und es geht auch darum, den Dom und seine Umgebung ein wenig losgelöst von der Chormusik kennenzulernen. Melanie Weilepp berichtet: „Ein Besuch im Kloster, ein Rundgang im Dom und durch das Gesellschaftshaus, die Orgelführung oder die Turmbesteigung bieten den Kindern außergewöhnliche Einblicke.“

Darüber hinaus denkt sie an die Zukunft: „Der Weihnachtsgottesdienst bietet den Kindern einmal im Jahr die große Gelegenheit, vor einem großen Publikum zu singen.“ Ein besonderer Termin ist das, spannungsvoll und aufregend, anspruchsvoll und herausfordernd zugleich – auf jeden Fall aber eine gute Gelegenheit, um auch an Selbstsicherheit zu gewinnen. In Zukunft, so die Überlegung der Musikpädagogin, wäre zum Beispiel ein Sommerprojekt, gegebenenfalls auch gemeinsam mit der älteren Gruppe, denkbar. Die Älteren – das sind jene Dritt- bis Fünftklässler, bei denen es in der musikalischen Ausbildung schon weiter in die Tiefe beispielsweise bei der Stimmbildung und in der Atemtechnik geht. Ihr Gesang ist dann schon etwas mehr gefestigt, und sie lernen, vom Blatt zu singen und damit die für die Jüngsten womöglich noch wundersamen Zeichen auf dem Notenblatt zu entschlüsseln und gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Chors zu interpretieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet.

Melanie Weilepp und Domkantor Christian Otto am Rande einer Absprache zur Dommusik. Foto: Martin Rieß

Zuwachs bekommt der Chorgesang am Magdeburger Dom derweil nicht allein aus dem Kinderbereich. Jüngst wurde eine Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Domgymnasium vereinbart.

Übrigens: Die Domsingschule steht Kindern aller Konfessionen und auch konfessionslosen Mädchen und Jungen offen.