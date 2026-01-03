Wie verändert Verzicht unseren Alltag? Drei Volksstimme-Reporterinnen aus Magdeburg probieren es in der Serie „Weniger ist mehr“ aus – und erzählen ehrlich, was gelingt und was scheitert. Hier lesen Sie, wie es sich mit einem Digital-Detox lebt.

Digital-Detox im Januar: So liefen die ersten Tage mit beschränkter Bildschirmzeit

Romy Bergmann ist Redakteurin bei der Magdeburger Volksstimme und macht im Januar einen Digital-Detox.

Magdeburg. - In der neuen Serie „Weniger ist mehr“ stellen sich drei Reporterinnen der Magdeburger Volksstimme einem Selbstversuch: Sie verzichten im Januar 2026 auf Auto, Bildschirmzeit und Konsum – und testen, wie sich ein Leben mit weniger Alltagsluxus anfühlt.