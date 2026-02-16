Viele Magdeburger stehen samstags Schlange, weil die Wertstoffhöfe früher schließen. Nun kommt Bewegung in die Debatte. Eine Entlastung könnte näherrücken.

Wertstoffhöfe und Deponie in Magdeburg samstags bald wieder länger geöffnet?

Die Deponie Hängelsberge in Magdeburg wird vor allem samstags stark frequentiert - die Öffnungszeiten wurden aber verkürzt.

Magdeburg. - Seit Anfang des Jahres sind die Öffnungszeiten der Deponie Hängelsberge sowie die der Wertstoffhöfe in Magdeburg verkürzt. Vor allem an den stark frequentierten Samstagen gab es schmerzhafte Einschnitte. Das könnte sich bald wieder ändern, wenn ein Vorstoß der CDU/FDP-Fraktion durchkommt.