  Frust wegen verkürzter Öffnungszeiten: Wertstoffhöfe und Deponie in Magdeburg samstags bald wieder länger geöffnet?

Viele Magdeburger stehen samstags Schlange, weil die Wertstoffhöfe früher schließen. Nun kommt Bewegung in die Debatte. Eine Entlastung könnte näherrücken.

Von Sabine Lindenau 16.02.2026, 17:15
Die Deponie Hängelsberge in Magdeburg wird vor allem samstags stark frequentiert - die Öffnungszeiten wurden aber verkürzt.
Die Deponie Hängelsberge in Magdeburg wird vor allem samstags stark frequentiert - die Öffnungszeiten wurden aber verkürzt. Archivfoto: Lena Bellon

Magdeburg. - Seit Anfang des Jahres sind die Öffnungszeiten der Deponie Hängelsberge sowie die der Wertstoffhöfe in Magdeburg verkürzt. Vor allem an den stark frequentierten Samstagen gab es schmerzhafte Einschnitte. Das könnte sich bald wieder ändern, wenn ein Vorstoß der CDU/FDP-Fraktion durchkommt.