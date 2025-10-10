E-Mail-Affäre um Wintermarkt Milchkuranstalt Disziplinarverfahren läuft: Erstmals äußert sich Magdeburgs Oberbürgermeisterin Borris
Das Landesverwaltungsamt hat ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris eröffnet. Nun äußert sie sich erstmals.
10.10.2025, 16:30
Magdeburg. - Wollte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) den Wintermarkt der Schweizer Milchkuranstalt verhindern und damit die Konkurrenz zum städtischen Weihnachtsmarkt ausschalten? In der E-Mail-Affäre kam der Verdacht des Amtsmissbrauchs auf, dem das Landesverwaltungsamt nun nachgeht. Sie selbst hat sich am Freitagnachmittag, 10. Oktober, erstmals geäußert.