Wer mit wem und warum gegen wen? Die Weihnachtsmarkt-Affäre um Konkurrenzausschaltung und die Beteiligung von Verwaltung und Politik wird immer spannender. Hier gibt es 13 Antworten.

Was Sie jetzt zur Weihnachtsmarkt-Affäre in Magdeburg wissen müssen

Im Zentrum des Geschehens und der Kritik rund um Weihnachtsmarkt und Milchkuranstalt: OB Simone Borris (parteilos).

Magdeburg - Die Debatte um die Ausschaltung oder mindestens Behinderung möglicher Konkurrenz für den Städtischen Weihnachtsmarkt hat neue Fahrt aufgenommen. Anlass ist ein Mailverkehr zwischen der IG Innenstadt und der Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos), über den der MDR zuerst berichtet hatte. Was jetzt rund um die Affäre wichtig ist. Die Volksstimme ordnet ein.