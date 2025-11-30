weather regen
  4. Weihnachten: Impressionen aus Frohse, Pretzien und Salzelmen: Schönebeck feiert den Advent

An weihnachtlichen Angeboten mangelte es am ersten Adventwochenende in Schönebeck wahrlich nicht. In Pretzien, Frohse und Bad Salzelmen lockten verschiedene Veranstaltungen

Von Paul Schulz 30.11.2025, 15:15
In Frohse kam der Weihnachtsmann mit dem Traktor vorgefahren. Auf dem Reuterplatz veranstaltete die Bürgergilde ein Adventsfest. Foto: Anneliese Klose

Schönebeck/Pretzien. - Mehrere Veranstaltungen in Schönebeck lockten am Wochenende mit einem weihnachtlichen Programm. In Pretzien lud das Tauchsportcenter zum Weihnachtstauchen und zum Wintermarkt. Tauchlehrer Steffen Erxleben berichtete, dass die Wassertemperatur bei 7 Grad Celsius lag.