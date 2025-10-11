Müll, Lärm und fehlende Sicherheit Nächster Brennpunkt in Magdeburg gerät in den Fokus der Behörden
Ein Platz im Norden Magdeburgs ist zum sozialen Brennpunkt geworden. Selbst der Ordnungsbeigeordnete wurde dort schon von Jugendlichen angegangen.
11.10.2025, 06:30
Magdeburg. - Nach dem Gebiet rund um den Moritzplatz, der Halberstädter Straße und der Einsteinstraße rückt nun der nächste Brennpunkt in Magdeburg in den Blick der Öffentlichkeit. Denn auch im Stadtteil Neustädter See gibt es einen Ort, der durch Probleme mit Lärm, Müll und fehlender Sicherheit auffällt.