weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Müll, Lärm und fehlende Sicherheit: Nächster Brennpunkt in Magdeburg gerät in den Fokus der Behörden

Müll, Lärm und fehlende Sicherheit Nächster Brennpunkt in Magdeburg gerät in den Fokus der Behörden

Ein Platz im Norden Magdeburgs ist zum sozialen Brennpunkt geworden. Selbst der Ordnungsbeigeordnete wurde dort schon von Jugendlichen angegangen.

Von Stefan Harter 11.10.2025, 06:30
In Magdeburg-Nord ist ein öffentlicher Platz zum sozialen Brennpunkt geworden.
In Magdeburg-Nord ist ein öffentlicher Platz zum sozialen Brennpunkt geworden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Nach dem Gebiet rund um den Moritzplatz, der Halberstädter Straße und der Einsteinstraße rückt nun der nächste Brennpunkt in Magdeburg in den Blick der Öffentlichkeit. Denn auch im Stadtteil Neustädter See gibt es einen Ort, der durch Probleme mit Lärm, Müll und fehlender Sicherheit auffällt.