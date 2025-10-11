Einen extrem lustigen und unverschämt guten Kabarettabend verspricht das Comedy-Programm von Julia Alsheimer. Am Samstag, 18. Oktober 2025, geht es bei ihr im Landhotel Gut Voigtländer in Blankenburg ums „Thema Nummer eins“.

Blankenburg. - Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin, Model und eine echte Plaudertasche. Am Samstag, 18. Oktober 2025, klärt Julia Alsheimer die Blankenburger auf: mit ihrem musikalischen Kabarettprogramm „Sex ist mehr, als nur 'ne Nummer“.

Das Landhotel Gut Voigtländer in Blankenburg hat sich inzwischen zu einem echten Geheimtipp für humorvolle Abende im Harz entwickelt. Neben gestandenen Größen wie Walter Plathe und dem bekannten Duo „Schwarze Grütze“ werden den Gästen dort auch Newcomer der Szene präsentiert. Eine von ihnen ist Julia Alsheimer. Sie präsentiert am Samstag, 18. Oktober, um 19 Uhr ein Solo-Comedy-Programm.

„Ohne jede Scheu und mit einer unglaublichen Pointendichte plaudert sich Julia Alsheimermit ihrem Publikum durchs sexuelle Unterholz“, heißt es vom Veranstalter. Dabei beantworte sie ganz entscheidende Beziehungs-Fragen: Warum tragen manche Frauen als Intimfrisur ein Hitlerbärtchen? Was hat die Penislänge mit der Entstehung unserer Sprache zu tun? Und: Wie konsumieren Teenager Alkohol, ohne eine Fahne zu kriegen? Zwischen den Szenen zaubert die studierte Schauspielerin und Musical-Sängerin den Menschen im Saal mit Chansons eine Gänsehaut auf's Zwerchfell.

Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin mit Comedy-Programm im Harz

Julia Alsheimer, 1990 in Fulda geboren, war in den vergangenen Jahren oft in Leipzig und Dresden zu erleben. So schlüpfte sie im Stück „Die Fete endet nie...“ gleich in drei unterschiedliche Rollen: Penelope, Pauline und Poupette. Sie brillierte im Solstück „Der G-Punkt ist kein Einschaltknopf! – Rosina Nudelmann klärt auf“ und in der Komödie „Winterspeck“. 2023 startete sie ihre Solo-Comedyshow „Sex ist mehr als nur ʻne Nummer“, mit der sie immer noch deutschlandweit unterwegs ist.

Karten für den Abend in Blankenburg gibt es online unter www.gut-voigtlaender.de und telefonisch unter (03944) 36610.