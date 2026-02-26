Zahlen lügen nicht: 52 Millionen Euro fehlen in Magdeburg, 150 Millionen in Halle. Warum Magdeburg trotzdem schneller auf die Bremse treten muss – und was das für den Alltag bedeutet.

Dreimal so tief im Minus wie Magdeburg: Was der Blick nach Halle verrät

Der Weg weist Richtung Haushaltssperre. Obwohl das Defizit der Stadt Halle dreimal so groß ist wie das in Magdeburg, muss die Landeshauptstadt harte Auflagen erfüllen.

Magdeburg. - Das Loch im Haushalt der Stadt Magdeburg ist enorm: 52 Millionen Euro gibt sie in diesem Jahr mehr aus als sie einnimmt. Doch der Vergleich mit Halle lässt die Misere in der Landeshauptstadt in einem anderen, fast positiven Licht erscheinen. Der Stadt an der Saale fehlen satte 150 Millionen Euro. Warum die Auflagen für Magdeburg dennoch so extrem sind.