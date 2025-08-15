Polizei und Ordnungsamt sind alarmiert Magdeburgs gefährlichste Straße? Anwohner verzweifeln über neuen Drogen-Brennpunkt
In Magdeburg hat sich in den vergangenen Jahren ein neuer Hotspot für Drogen- und andere Kriminalität gebildet. Anwohner der betroffenen Straße sind verzweifelt.
Aktualisiert: 15.08.2025, 17:51
Magdeburg. - „Wir überlegen schon, ob wir es aushalten, hier noch länger zu wohnen“, sagt die ältere Dame bewegt. Sie und andere Bewohner der Einsteinstraße in der Magdeburger Innenstadt berichteten jetzt über die kriminellen Probleme vor ihren Haustüren.