  4. Drogenhandel in Magdeburg: Anwohner empört über Lärm, Müll und Drogen

Polizei und Ordnungsamt sind alarmiert Magdeburgs gefährlichste Straße? Anwohner verzweifeln über neuen Drogen-Brennpunkt

In Magdeburg hat sich in den vergangenen Jahren ein neuer Hotspot für Drogen- und andere Kriminalität gebildet. Anwohner der betroffenen Straße sind verzweifelt.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 15.08.2025, 17:51
In Magdeburg gibt es einen neuen Brennpunkt für Drogen- und andere Kriminalität. Foto: Imago/Elmar Gubisch

Magdeburg. - „Wir überlegen schon, ob wir es aushalten, hier noch länger zu wohnen“, sagt die ältere Dame bewegt. Sie und andere Bewohner der Einsteinstraße in der Magdeburger Innenstadt berichteten jetzt über die kriminellen Probleme vor ihren Haustüren.