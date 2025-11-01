In Magdeburg gibt es derzeit mehr als 300 Ladepunkte für E-Autos. Neben den üblichen Ladesäulen soll nun auch die Möglichkeit von Ladebordsteinen geprüft werden.

Ein Pkw parkt an einem Ladebordstein. Die E-Ladebordsteine sind ein Pilotprojekt der Stadt Köln. Der Einsatz soll nun auch in Magdeburg geprüft werden.

Magdeburg. - Wenn es um das Aufladen von E-Autos geht, bestimmen Ladesäulen im öffentlichen Raum das Bild. Mehr als 300 Ladepunkte gibt es in Magdeburg. In der Stadt Köln werden „Ladebordsteine“ getestet. So etwas soll es auch in Magdeburg geben, so ein Vorstoß aus dem Stadtrat. Was die Stadtverwaltung dazu sagt.