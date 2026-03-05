Gefordert wird es schon lange: E-Scooter sollen in Magdeburg nur noch an festgelegten Orten ausgeliehen und abgestellt werden dürfen. Wann das nun umgesetzt wird.

Festgelegte Abstellplätze für E-Roller - wie hier in Budapest - soll es auch in Magdeburg geben.

Magdeburg. - Sie sorgen für Unmut, seit sie in Magdeburg aufgetaucht sind: achtlos abgestellte, oder umgeworfene E-Scooter, die quer auf Gehwegen oder in der Botanik liegen. Deshalb sollten schon seit einiger Zeit festgelegte Abstellstandorte im Stadtgebiet ausgewiesen werden. Warum das bisher noch nicht geschehen ist und wann sie nun kommen sollen.