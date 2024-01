Wenn es eine weibliche Form von „Hans Dampf in allen Gassen“ gibt, dann heißt sie wahrscheinlich Brigitte Otte. Denn die 73-Jährige engagiert sich seit vielen Jahren auf vielfältige Weise im Seniorenbeirat und in der Gemeinwesenarbeit für das soziale Miteinander in Magdeburg.

Zum 32. Mal wählte die Volksstimme gemeinsam mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres 2023. Nachfolgend die Laudatio auf die neunte Siegerin, gehalten von Volksstimme-Redakteurin Michaela Schröder auf der Gala für die Kandidaten im Alten Theater.

Die Allzweckwaffe, die Unermüdliche, die Frau für alle Fälle. Brigitte Otte hat soziales Engagement über Jahrzehnte gelebt und geleistet. Denn was Ehrenämter betrifft, ist sie ein weiblicher „Hans Dampf in allen Gassen“: Sie engagiert sich im Seniorenbeirat der Landeshauptstadt, im Alten- und Service-Zentrum Cracau, in der Gemeinwesenarbeitsgruppe Ostelbien, bei der Interessengemeinschaft Zipkeleber Weg sowie bei der Gewerkschaft Verdi und hilft im Grunde in Magdeburg überall mit, wo jemand gebraucht wird. Sie geht für ihren Nachbarn einkaufen, wenn diese mal krank sind, organisiert Feste, sammelt Spenden für die Verlegung von Stolpersteinen und für die Pflanzaktion „Mein Baum für Magdeburg“.

Soziales Miteinander in Magdeburg fördern

Brigitte Otte investiert über das ganze Jahr – fast täglich – viele Stunden ehrenamtlich. Ihr Anliegen: das soziale Miteinander fördern, Dinge bewegen, soziale Verantwortung übernehmen und gesellschaftliche Prozesse mitgestalten. Denn bitte stellen Sie sich einmal vor, es gäbe kein Ehrenamt. Wie sähe Magdeburg dann aus? An vielen Stellen würde überhaupt nichts mehr funktionieren.

Immer an ihrer Seite ihr Mann. Norbert Otte hält ihr den Rücken frei, wenn es dringende Dinge zu erledigen gilt – ganz gleich ob für einen Nachbarn oder für den Seniorenbeirat. Auf die Bühne geholt zu werden, ist Brigitte Otte ein bisschen unangenehm. Denn bei all ihren Einsätzen steht sie ja nie ganz allein da.

Ohne Bezahlung vor Ort

Dennoch liebe Frau Otte, sie gehören zu den Menschen, die trotz vieler Alltagspflichten sich Zeit für andere nehmen. Sie stiften Gemeinsinn und Zusammenhalt. Dafür danken wir Ihnen. Für Ihre klugen Ideen und Ihr Herzblut, für Ihre Umsicht und Verlässlichkeit, für Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre Ausdauer – dafür, dass Sie das Gemeinwohl über die eigenen Interessen stellen. Sie sind einfach da, wenn Sie gebraucht werden – und zwar ohne Bezahlung oder Aufforderung. Sie bringen sich ein: voller Elan, mit Einsatzbereitschaft, Tatkraft, vielen guten Ideen und jeder Menge Schwung – egal, wie vertrackt die Situation gerade ist. Das ist ein großes Glück für die Stadt und das weiß auch unsere Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Herzlichen Glückwunsch Brigitte Otte.