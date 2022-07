Ehrenamt in Magdeburg: So hilft der „verkehrte Adventskalender“

Der ehrenamtlich betreute „verkehrte Adventskalender“ in Magdeburg wird sehr gut angenommen. Statt ihn zu leeren, wird er jeden Tag mit Spenden für soziale Vereine gefüllt.

Gute Tat in Magdeburg: Gaby Arens und Ulrike Hachenberg freuen sich über einen prall gefüllten "verkehrten Adventskalender".

Magdeburg - Am 24. Dezember wird das letzte Türchen geöffnet und die Schokolade genascht. Doch beim „verkehrten Adventskalender“ ist es genau andersherum, wie der Name schon verrät. Der ist nämlich prall gefüllt, und zwar mit Spenden aller Art. Gaby Arens und Ulrike Hachenberg von der Kathedralpfarrei St. Sebastian in Magdeburg verwalten ehrenamtlich die Spenden, die im Dezember 2021 abgegeben wurden - von der kleinen Packung Luftballons bis zum hochwertigen Thermo-Schlafsack.