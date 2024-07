Giftige Raupen in Magdeburg: Die Gefahr ist noch nicht gebannt

Magdeburg. - Er wird zum hartnäckigen Feind für Mensch, Tier und Natur. Der Eichenprozessionsspinner, ein eigentlich unscheinbarer Nachtfalter, ist in den Eichenwäldern in Süd- und Mitteleuropa heimisch. Im Zuge der klimatischen Veränderungen breitet sich die Art verstärkt in Deutschland aus. Auch Magdeburg kämpft seit Jahren gegen den unliebsamen Falter oder besser: gegen dessen Larven.

Zuletzt traten sie vermehrt im westlichen Bereich des Friedensplatzes hinter dem Schauspielhaus auf. Das Problem: Ab dem dritten Larvenstadium bilden die Raupen feine, hohle Brennhärchen aus, die das Eiweißgift Thaumetopoein enthalten. Dieses Nesselgift löst bei Mensch und Tier allergische Reaktionen und Atemprobleme aus. Vor allem in den Nestern gibt es eine hohe Konzentration dieser langlebigen Brennhaare, denn die Larven häuten sich und hinterlassen gehäuft Rückstände. Eine ältere Raupe besitzt bis zu 700.000 Brennhaare. Selbst wenn die Raupen schon zu Faltern geworden sind, bleiben Millionen der Haare in den Nestern zurück.

Trotz Bekämpfung: Weitere Gespinste gefunden

Klar, dass dies insbesondere im hochfrequentierten Innenstadtbereich zu einer realen Gefahr werden kann. Der Stadtgartenbetrieb (SFM) sperrte den betroffenen Bereich ab und beauftragte eine Spezialfirma, den Tieren den Garaus zu machen. Bereits seit Ende Mai werden die Gespinste an den Eichen und Laternen abgesaugt.

Doch auch gut sechs Wochen später kann die Stadt noch keine Entwarnung geben. Wie der Stadtgartenbetrieb mitteilt, seien trotz dreifacher Absaugung – zuletzt am 1. Juli – immer noch Gespinste gefunden worden. Zwar ist die Hauptmasse inzwischen weg, dennoch müsse die Maßnahme fortgesetzt werden.

6.000 Euro haben Maßnahmen gegen Schädlingsbefall bisher gekostet

Gut 6.000 Euro hat der Kampf gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners in der City bereits gekostet. Schäden an Mensch oder Tier seien bisher nicht bekannt. Auch bei den Bäumen seien bisher keine Verluste verzeichnet worden. „Bei einer Eiche war durch den Befall des Eichenprozessionsspinners ein erheblicher Kahlfraß in der Baumkrone festzustellen. Die Eiche hat aber wieder gut getrieben und sollte den Verlust der Blätter noch ausgleichen können“, heißt es aus dem Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg.

Im Herbst sollen am Eichenbestand am Friedensplatz dann Baumschnittarbeiten insbesondere die Beseitigung von Totholz erfolgen. Bis dahin werden die Raupen des Eichenprozessionsspinners weiterhin von den betroffenen Eichen abgesaugt.

Schädling wird prophylaktisch mit Bioziden bekämpft

Zudem werden ohnehin alle Bäume und Grünanlagen im Rahmen der Verkehrssicherheit regelmäßig einer fachlich qualifizierten Sichtkontrolle unterzogen, erklärt der Stadtgartenbetrieb. Hierbei werde dann auch ein möglicher Schädlingsbefall insbesondere, das Auftreten des Eichenprozessionsspinners geprüft. Sollte dabei nochmals ein Gespinstnest gefunden werden, werden entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung veranlasst. Im nächsten Frühjahr erfolgt dann wieder eine prophylaktische Bekämpfung mit einem biologischen Spritzmittel über ein Sprühgebläse.

Die kleinen Raupen entwickeln sich im Herbst und schlüpfen im April bis Anfang Mai. Dann schließen sie sich zu den typischen „Prozessionen“ zusammen. Gemeinsam wandern sie zum Fressen in die Baumkrone. Seit 2011 versucht die Stadt Magdeburg, die Gefahr durch die Raupen einzudämmen. Im Frühjahr sind die Raupen noch klein und die Haare nicht ausgebildet, dann können sie mit einem Biozid bekämpft werden, das auf die Blätter der Bäume gesprüht wird. Die Raupen fressen die Blätter und sterben ab.

Der Friedensplatz am Schauspielhaus ist wegen des Befalls mit Eichenprozessionsspinner-Raupen teilweise gesperrt. Unbekannte haben den Bauzau beiseite geschoben - vermutlich, um unter den Eichen zu seitzen. Doch das ist gefährlich. Selbst wenn die Raupen schon zu Faltern geworden sind, bleiben Millionen der Haare in den Nestern zurück. Wer damit in Berührung kommt, kann durch das Nesselgift Hautausschlag und Atemprobleme bekommen. Foto: Karolin Aertel

Auch Herrenkrug und Stadtpark sind betroffen

Trotz der Bekämpfung sollten grundsätzlich die betroffenen Areale in den Park- und Grünanlagen von Spaziergängern gemieden werden. Die Bereiche sind durch Absperrungen gekennzeichnet. Darüber hinaus sollten die Raupen und Gespinste unter keinen Umständen berührt werden.

Neben dem Friedensplatz am Schauspielhaus waren übrigens auch Eichen im Stadtpark und Herrenkrugpark einschließlich Rennbahn und Golfplatz betroffen. Jedoch war Schädlingsbefall an diesen Orten bei Weitem nicht in der gleichen Größenordnung wie auf dem Friedensplatz.