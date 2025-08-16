weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Jubiläum mit Tiefgang: Ein Chor singt, eine Stadt hilft: Magdeburger spenden für schwerkranke Kinder

Jubiläum mit Tiefgang Ein Chor singt, eine Stadt hilft: Magdeburger spenden für schwerkranke Kinder

Ein Chor, ein Konzert, eine große Geste: Der Magdeburger Shanty-Chor feiert 25 Jahre – und nutzt die Bühne für etwas, das weit über Musik hinausgeht.

Von Romy Bergmann 16.08.2025, 06:30
Mit maritimen Klängen für den guten Zweck: Der Magdeburger Shanty-Chor bei einem seiner zahlreichen Auftritte – zuletzt sangen die Mitglieder für das Kinderhospiz. Archivfoto: Rene Stelzer

Magdeburg. - Ein Chor, der nicht nur singt, sondern Herzen bewegt: Der Magdeburger Shanty-Chor hat sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert – und dabei mehr als nur Seemannslieder verschenkt. Was hinter dem besonderen Konzert im Mückenwirt steckt und wie daraus eine große Geste für kleine Kämpfer wurde.