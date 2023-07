Magdeburg - Könnte Rotkäppchen auch in Magdeburg-Reform gelebt haben? Was, wenn plötzlich Szenen in dem Märchen zu sehen wären, die den Bewohnern des Stadtteils bekannt vorkommen? Genau das soll auf dem Reformer Weihnachtsmarkt passieren und neben der eigenen Lichterwelt zur Besonderheit werden.

Die Reformerin Susanne Mallinowski nimmt das bereits in den heißen Sommertagen in Angriff und will von nun an jedes Jahr „eines der Märchen der Gebrüder Grimm umschreiben und scherzhaft auf Reform zuschneiden.“

Magdeburgerin schreibt eigene Theaterstücke seit 1999

In Sachen Theater und Unterhaltung ist Susanne Mallinowski erfahren. Bereits 1999 trat sie zum ersten Mal auf einer Bühne auf und ist seitdem der Kopf des Musik-Spaß-Theaters Traumkristalle Magdeburg. „Das ist damals aus Trotz entstanden. Ich hatte Bücher geschrieben mit Geschichten, als plötzlich der Verlag pleite ging“, erzählt die Magdeburgerin. „Dann dachte ich, müssen die Geschichten eben gesehen statt gelesen werden.“

Spontan habe sie damals 36 Kinder und Jugendliche für ihr Stück begeistern können und ist mit dieser Gruppe aufgetreten. Neben ihrer Vollzeitarbeit habe sie dann Kostüme genäht, Lieder geschrieben und sich Choreographien ausgedacht. Irgendwann löste diese Gruppe sich zu großen Teilen auf und Susanne Mallinowski hatte mit privaten Problemen zu kämpfen.

Seit einigen Jahren tritt sie aber wieder auf – in einer kleinen Gruppe mit zwei ihrer drei Söhnen. So wie sie beispielsweise statt Schwanensee den „Straßentümpel“ erfand, suche sie jetzt nach Reformern, die mit ihr das Märchen umsetzen. „Ich arbeite immer mit dem, was ich habe. Ob drei oder 300 Menschen mitmachen wollen – ich denke mir passend dazu etwas aus“, sagt sie. „Egal ob jemand singen, tanzen oder basteln kann. Jeder der Lust hat, soll dazukommen.“

Authentische Texte für alle

Zu viele Details zu den Ideen wolle sie noch nicht verraten. Welche Personen eine Rolle spielen oder welche Situationen nachgespielt werden, bleibt aktuell noch ein Geheimnis. Aktuell gebe es eine Gruppe von fünf Leuten, die mitmachen wollen. „Es gibt auch keine festen Texte. Ich schreibe nur die Situation auf und die Person kann dann sprechen, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Es soll authentisch sein“, erklärt sie.

Wer Lust hat mitzuwirken, kann sich per E-Mail melden: mallinopolis@gmail.com.

Der Bürgerverein Reform würde dem Stück einen Platz auf dem Weihnachtsmarkt geben und ein paar Spenden für das Stück sammeln. Auch hier ist die Reformerin flexibel: „Auch aus 20 Euro mache ich ein Theaterstück. Die Menschen brauchen schließlich etwas zu lachen und ich habe so Lust darauf.“