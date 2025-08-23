Der FCM lädt besondere Gäste in sein Stadion ein – mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen und einem Blick auf das Training der Profis. Wer kommt und was geplant ist.

Ein Tag voller Nähe und Fußballfreude: Der 1. FC Magdeburg empfängt Fans in der Avnet-Arena

Fans des 1. FC Magdeburg feuern ihr Team in der Avnet-Arena an – mittendrin: Emotionen, Gemeinschaft und Stadionatmosphäre pur.

Magdeburg. - Ein besonderer Besuch beim 1. FC Magdeburg: Der Verein öffnet seine Türen für Gäste, die mit ihrer Kreativität und Lebensfreude bereits viele Herzen berührt haben. Wer sie sind – und was sie beim FCM erwartet.