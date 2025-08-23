Inklusion im Stadion Ein Tag voller Nähe und Fußballfreude: Der 1. FC Magdeburg empfängt Fans in der Avnet-Arena
Der FCM lädt besondere Gäste in sein Stadion ein – mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen und einem Blick auf das Training der Profis. Wer kommt und was geplant ist.
23.08.2025, 08:15
Magdeburg. - Ein besonderer Besuch beim 1. FC Magdeburg: Der Verein öffnet seine Türen für Gäste, die mit ihrer Kreativität und Lebensfreude bereits viele Herzen berührt haben. Wer sie sind – und was sie beim FCM erwartet.