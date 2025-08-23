weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Hohe Gefängnisstrafe für Salzwedeler: 30-Jähriger muss für versuchten Mord lange in Haft

Ein Salzwedeler ist in Stendal wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Das Gericht ging beim Strafmaß weit über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus.

Von Antje Mewes Aktualisiert: 23.08.2025, 11:27
Im Prozess um einen brutalen versuchten Mord in Salzwedel, bei dem das Opfer zum Pflegefall wurde, ist der Angeklagte zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden.
Im Prozess um einen brutalen versuchten Mord in Salzwedel, bei dem das Opfer zum Pflegefall wurde, ist der Angeklagte zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden. Foto: Marco Papritz

Salzwedel/Stendal. - Als Freitagmittag im Landgericht Stendal das Urteil im Prozess um einen versuchten Mord in Salzwedel verkündet wurde, stand dem Angeklagten der Schock über die Höhe des Strafmaßes ins Gesicht geschrieben. Mit so einer hohen Freiheitsstrafe hatte er wohl nicht gerechnet. Der Salzwedeler war angeklagt, weil er seinen Vater mit Hammerschlägen töten wollte, um an dessen Bargeld zu gelangen.