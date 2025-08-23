Hohe Gefängnisstrafe für Salzwedeler 30-Jähriger muss für versuchten Mord lange in Haft
Ein Salzwedeler ist in Stendal wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Das Gericht ging beim Strafmaß weit über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus.
Aktualisiert: 23.08.2025, 11:27
Salzwedel/Stendal. - Als Freitagmittag im Landgericht Stendal das Urteil im Prozess um einen versuchten Mord in Salzwedel verkündet wurde, stand dem Angeklagten der Schock über die Höhe des Strafmaßes ins Gesicht geschrieben. Mit so einer hohen Freiheitsstrafe hatte er wohl nicht gerechnet. Der Salzwedeler war angeklagt, weil er seinen Vater mit Hammerschlägen töten wollte, um an dessen Bargeld zu gelangen.