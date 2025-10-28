Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg will mehr Frauen für sicherheitstechnische Ingenieurberufe gewinnen.

Frauen sollen bei der Karriere stärker unterstützt werden, die Uni Magdeburg startete dazu ein Programm.

Magdeburg - Dafür entwickelt sie nach eigenen Angaben eine Strategie. Helfen sollen Partner aus Wissenschaft und Praxis. Mit ihnen will die Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik der Universität Wege aufzeigen, um nach eigenen Angaben „Frauen sowie trans-, inter- und nicht-binäre Personen in ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern“.