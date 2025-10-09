weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Nach Amokfahrt auf Weihnachtsmarkt: „Einfach widerwärtig“: Unbekannte zerstören Gedenkort für Opfer des Anschlags in Magdeburg

Jetzt Live
Mit Axel Tyll als Co-Kommentator: FCM gegen Eintracht Braunschweig im Livestream
Mit Axel Tyll als Co-Kommentator: FCM gegen Eintracht Braunschweig im Livestream

Nach Amokfahrt auf Weihnachtsmarkt „Einfach widerwärtig“: Unbekannte zerstören Gedenkort für Opfer des Anschlags in Magdeburg

Zum wiederholten Mal ist der kleine Gedenkort an der Hartstraße für die Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zerstört worden. Hinterbliebene lässt dies fassungslos zurück.

Von Sabine Lindenau 09.10.2025, 11:25
Der kleine Gedenkort an der Hartstraße in Magdeburg ist erneut zerstört worden.
Der kleine Gedenkort an der Hartstraße in Magdeburg ist erneut zerstört worden. Foto: privat (Name ist der Redaktion bekannt)

Magdeburg. - Hinterbliebene des schrecklichen Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt finden gar keine Worte mehr. Nicht zum ersten Mal ist die kleine Gedenkstätte an der Hartstraße mutwillig zerstört worden - zum dritten Mal innerhalb von zweieinhalb Wochen.