„Langen Nacht des Impfens“ in Stendal: Der Andrang bei der Impfaktion in der apowida-Apotheke ist so groß, dass die Apothekerinnen für Nachschub sorgen müssen.

Ute Romahn (63) impft auch ihre Tochter Karolin (29) in der „Langen Nacht des Impfens“ in der apowida-Apotheke in Stendal.

Stendal. - „Wir hingen auf der letzten Spritze“, sagt Ute Romahn. So groß war die Nachfrage bei der „Langen Nacht des Impfens“ am Mittwoch, 8. Oktober, in der apowida-Apotheke im Altmarkforum Stendal. Bereits gegen 17 Uhr waren alle Impfdosen verbraucht, für Nachschub wurde gesorgt. Das hohe Interesse der Menschen galt nicht nur der Grippeschutzimpfung, sondern auch dem Impfschutz vor Corona.