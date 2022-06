Einkaufen in Magdeburg: Diese Supermarkt-Kette ist neu in der Stadt

Magdeburg - Wenn es in den vergangenen Jahren zu Supermarkt-Schließungen in Magdeburg kam, wurde als Grund häufig die zur Verfügung stehende Verkaufsfläche angeführt. Zuletzt war das an der Ebendorfer Straße in Stadtfeld der Fall, wo Ende April 2022 der Penny-Markt seine Türen für immer schloss. „Mit einer Verkaufsfläche von lediglich 600 Quadratmeter ist er zu klein, um attraktiv für Kunden zu sein“, hatte das Handelsunternehmen mitgeteilt.