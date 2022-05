Einkaufen in Magdeburg: Neuer Lidl-Markt steht kurz vor der Wiedereröffnung

An der Berliner Chaussee in Magdeburg-Brückfeld ist im vergangenen Herbst die alte Filiale abgerissen worden. An selber Stelle ist dafür ein moderner Neubau entstanden.

Magdeburg - Die Wiedereröffnung des neu gebauten Lidl-Einkaufsmarktes an der Berliner Chaussee 48 bahnt sich an. Der Neubau steht, durch eine große Glasfront lässt sich bereits ein Blick in das Innere werfen. Hier fehlt es offenbar noch an Regalen und Waren. Allerdings dürften diese nicht mehr lange auf sich warten lassen. Auf einem Werbebanner auf dem Grundstück wird bereits der 2. Juni um 7 Uhr als Eröffnungstermin genannt.