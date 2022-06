Einkaufen in Magdeburg: So geht es im Flora-Park weiter

Der Flora-Park in Magdeburg hat einen neuen Centermanager. Er berichtet über die aktuellen Entwicklungen in dem Einkaufszentrum, bei der auch Gastronomie eine Rolle spielt.

Der Parkplatz am Magdeburger Einkaufszentrum Flora-Park wird saniert.

Magdeburg - Der Flora-Park in Magdeburg hat eine umfassende Generalüberholung hinter sich. Die Ladenpassage des 1993 eröffneten Einkaufszentrums am Olvenstedter Graseweg war in den vergangenen Jahren modernisiert worden.